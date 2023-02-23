Ліга конференцій

Наставник дніпрян поділився своїми думками після гри з АЕКом.

Головний тренер Дніпра-1 Олександр Кучер прокоментував нічийний результат у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій проти АЕКу з Ларнаки (0:0).

"Те, що ми планували, то ми в принципі і робили – пресингували, тримали постійно команду супернику під тиском, і нам вдавалося їх накривати. Звичайно, що хотілося забити гол, і моменти були, могли забити, але фарт сьогодні був на боці АЕКу.

Звісно, що хочеться більшого. Звичайно, що ми усі хотіли пройти далі і ще радувати усіх вболівальників єврокубковими іграми, але ми розуміємо, що це футбол і такий є сьогодні результат. Звісно, що нам треба покидати Кошице. Тут гарні люди, які дуже добре нас прийняли і ми дякуємо їм за допомогу у різних моментах, які були і у побуті, і у футбольному плані.

Сенс футболу у тому, що для перемоги треба забивати голи. Ми сьогодні до цього прагнули і я не можу хлопцям у чомусь дорікнути у їх бажанні – вони хотіли і це було видно. Але так, ми не забили і це дуже сумно для нас.

У Артема Довбика пошкодження, і ми вважаємо, що до наступної гри він вже буде готовий і будемо його чекати. Він лідер команди і він нам потрібен. На Адамюка ми теж розраховуємо, і він також буде готовий до наступного матчу", - наводить слова Кучера прес-служба клубу.

Нагадаємо, у першій грі Дніпро-1 поступився АЕКу з рахунком 0:1 і, таким чином, вилетів з єврокубкового турніру.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК.