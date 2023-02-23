Ліга конференцій

Український клуб не зміг подолати кіпрський бар'єр та вилетів із турніру.

Дніпро-1 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій не зміг обіграти кіпрський АЕК з Ларнаки. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Таким чином, команда Олександра Кучера вилетіла з турніру після поразки у першій грі з рахунком 0:1.

Статистичний портал SofaScore оцінив дії футболістів обох команд і найкращими на полі були воротар Дніпра-1 Макс Валеф та півзахисник АЕКа Луїш Густаву, які отримали по 7,4 бали.

Найгіршим гравцем був захисник дніпрян Хайнер, який отримав 6,4 бали.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК.