Український клуб не зміг подолати кіпрський бар'єр та вилетів із турніру.
Макс Валеф, СК Дніпро-1
23 лютого 2023, 23:25
Дніпро-1 у матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій не зміг обіграти кіпрський АЕК з Ларнаки. Матч закінчився із рахунком 0:0.
Таким чином, команда Олександра Кучера вилетіла з турніру після поразки у першій грі з рахунком 0:1.
Статистичний портал SofaScore оцінив дії футболістів обох команд і найкращими на полі були воротар Дніпра-1 Макс Валеф та півзахисник АЕКа Луїш Густаву, які отримали по 7,4 бали.
Найгіршим гравцем був захисник дніпрян Хайнер, який отримав 6,4 бали.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Дніпро-1 – АЕК.