Сьогодні команди дізнаються, із ким вони зіграють на стадії 1/8 фіналу єврокубкового турніру.
ФК АЕК Ларнака
24 лютого 2023, 01:03
Вчора, 23 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій, за підсумками визначилися всі учасники наступної стадії турніру.
Вже сьогодні, 24 лютого, володарі перших місць у групах за підсумками групового етапу турніру дізнаються своїх суперників по 1/8 фіналу Ліги конференцій, матчі якої пройдуть 9 та 16 березня.
Власники перших місць на груповому етапі (сіяні):
АЗ Алкмар
Вест Гем
Вільяреал
Істанбул Башакшехір
Ніцца
Сівасспор
Слован Братислава
Юргорден
Переможці стикових матчів (несіяні):
Андерлехт
Базель
Лаціо
АЕК Ларнака
Фіорентина
Гент
Лех
Шериф
Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій пройде сьогодні, 24 лютого, о 14:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.