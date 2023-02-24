Ліга конференцій

Сьогодні команди дізнаються, із ким вони зіграють на стадії 1/8 фіналу єврокубкового турніру.

Вчора, 23 лютого, пройшли матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги конференцій, за підсумками визначилися всі учасники наступної стадії турніру.

Вже сьогодні, 24 лютого, володарі перших місць у групах за підсумками групового етапу турніру дізнаються своїх суперників по 1/8 фіналу Ліги конференцій, матчі якої пройдуть 9 та 16 березня.

Власники перших місць на груповому етапі (сіяні):

АЗ Алкмар

Вест Гем

Вільяреал

Істанбул Башакшехір

Ніцца

Сівасспор

Слован Братислава

Юргорден

Переможці стикових матчів (несіяні):

Андерлехт

Базель

Лаціо

АЕК Ларнака

Фіорентина

Гент

Лех

Шериф

Нагадаємо, жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій пройде сьогодні, 24 лютого, о 14:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.