Ліга конференцій

Крім них на нагороду номіновано ще двох футболістів.

Вчора, 9 березня, пройшли перші матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій, за підсумками яких УЄФА назвав номінантів на звання найкращого гравця тижня у турнірі.

На нагороду претендують:

- півзахисник Леха Антоніо Міліч, який забив гол у ворота Юргордена (2:0);

- форвард Вест Гема Майкл Антоніо, який оформив дубль у матчі проти АЕКу (2:0);

- нападаючий АЗ Єспер Карлссон, який віддав два асисти у грі з Лаціо (2:1);

- хавбек Слована Владімір Вайсс, який зробив дві гольові передачі у зустрічі проти Базеля (2:2).

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті УЄФА.

Раніше повідомлялося, що Фернандеш та Дібала номіновані на звання найкращого гравця тижня у Лізі Європи.