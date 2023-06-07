Ліга конференцій

Емоції лідера Вест Гема перед вирішальним матчем Ліги конференцій.

Півзахисник Вест Гема Джаррод Боуен висловився напередодні фіналу Ліги конференцій, де його команда зіграє з Фіорентиною.

"Ми тренували пенальті. Іноді ти б'єш забагато і не забиваєш. Тренувати пенальті – це нормально, але відтворити серію пенальті – це інше. Ми до цього готувалися, тому подивимося, що буде, якщо це знадобиться.

Ми як одна велика родина — уболівальники прийняли мене з розкритими обіймами, мені дуже пощастило. Останні кілька років ми маємо дуже особливу команду. У нас були хороші періоди, але перемога у завтрашньому фіналі стала б вінцем цього.

Як це бути у єврокубковому фіналі? Це неймовірно. Я в клубі три роки, і якби три роки тому ви сказали мені, що ми зіграємо в єврокубковому фіналі, я відкусив би вам руку. Сюди приїхало дуже багато наших уболівальників. Хочемо перемогти для себе, для партнерів та вболівальників", — цитує гравця офіційний сайт УЄФА.

Фіорентина зіграє в фіналі Ліги конференцій УЄФА проти Вест Гема 7 червня, о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.