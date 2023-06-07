Ліга конференцій

Футболіст вперше зіграє у єврокубковому фіналі.

Нападник Вест Гема Денні Інгз висловився напередодні фіналу Ліги конференцій, де його команда зіграє з Фіорентиною.

"Це один із тих матчів, на які нам треба кинути всі сили. Це точно. Хоч би хто вийшов на поле, ми всі в одному човні. Це велика подія для нас, для всього клубу та для наших уболівальників. Я з нетерпінням чекаю на фінал", — цитує нападника офіційний сайт УЄФА.

Фіорентина зіграє в фіналі Ліги конференцій УЄФА проти Вест Гема 7 червня, о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцію на нашому сайті.