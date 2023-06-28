Ліга конференцій

Стали відомі чергові рішення від Виконавчого комітету УЄФА.

Сьогодні, 28 червня, Виконавчий комітет УЄФА зібрався у Будинку європейського футболу у швейцарському Ньоні, де було ухвалено кілька цікавих рішень.

За підсумками засідання стало відомо, де пройдуть два наступні фінали Ліги конференцій.

Фінал сезону-2023/24 пройде в Афінах на новому стадіоні Святої Софії, де виступає місцева команда АЕК. Нова арена ще не приймала єврокубкових чи міжнародних матчів, тому там буде проведено додаткову інспекцію від УЄФА.

Фінал Ліги конференцій у сезоні-2024/25 пройде у польському Вроцлаві на стадіоні WKS Śląsk Wrocław.

Тим часом фінал жіночої Ліги чемпіонів у 2025 році пройде у португальському Лісабоні на стадіоні Хосе Алваладе.

Також стало відомо, що Польща у 2025 році прийме чемпіонат Європи серед дівчат до 19 років.

Окрім цього, УЄФА змінив формат проведення Юнацької ліги УЄФА. Відтепер турнір буде адаптовано до формату основних єврокубкових турнірів серед дорослих команд.

Таким чином, у новому розіграші турніру братимуть участь 36 молодіжних команд клубів від всіх асоціацій-членів УЄФА.