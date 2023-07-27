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27 липня 2023, 22:25
Ворскла здійснила видовищний камбек у першій грі проти Діли
Український нападник Микола Ковталюк засмутив колектив Віктора Скрипника, проте полтавці знайшли в собі сили на порятунок матчу.
Ворскла — Діла, фото ФК Ворскла Полтава
27 липня 2023, 22:25
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ворскла — Діла 2:1
Голи: Феліпе, 73, Кане, 90+3 — Ковталюк, 57
Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Сантана (Хрипчук, 82), Крупський — Феліпе, Павлюк, Юрченко (Нестеренко, 75), Кане — Степанюк, Челядін (Скляр, 75).
Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Віктор (Андронікашвілі, 69), Сантос, Парулава (Сардалішвілі, 69) — Гоміс (Кухіанідзе, 78), Ковталюк, Гейл (Мзвакалі, 75).
Попередження: Чеснаков, Феліпе, Павлюк — Тавзадзе, Ковталюк.