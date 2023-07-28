Полтавська Ворскла у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій здобула важку перемогу над грузинською Ділою (2:1).

Рахунок у матчі було відкрито на 57 хвилині, коли у воротах полтавців відзначився українець Микола Ковталюк.

Проте команда Віктора Скрипника відігралася, коли на 73 хвилині результативним ударом відзначився Феліпе, а на третій компенсованій хвилині перемогу українця приніс Кане.

Гра у відповідь пройде через тиждень — 3 серпня.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Ворскла — Діла:

Ворскла — Діла 2:1
Голи: Феліпе, 73, Кане, 90+3 — Ковталюк, 57.

Ворскла: Ісенко — Пердута, Чеснаков, Сантана (Хрипчук, 82), Крупський — Феліпе, Павлюк, Юрченко (Нестеренко, 75), Кане  — Степанюк, Челядін (Скляр, 75).

Діла: Кучеренко — Чітеішвілі, Дзоценідзе, Тевзадзе, Вандерсон — Жеан Віктор (Андронікашвілі, 69), Сантос, Парулава (Сардалішвілі, 69) — Гоміс (Кухіанідзе, 78), Ковталюк, Гейл (Мзвакалі, 75).

Попередження: Чеснаков, Феліпе, Павлюк — Тавзадзе, Ковталюк.