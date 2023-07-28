Ліга конференцій

Керманич Діли — про поразку у першому матчі відбору в груповий етап Ліги конференцій.

Полтавська Ворскла у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій здобула важку перемогу над грузинською Ділою на останніх хвилинах зустрічі (2:1).

Головний тренер грузинського колективу, український фахівець Андрій Демченко, поділився враженнями від цього протистояння.

"Ворскла — дуже потужна команда. Я попереджав своїх хлопців одразу. Це дуже грамотна команда. Нам було дуже важко. Полтавці дуже грамотно оборонялися, віддали нам ініціативу та закрили наші фланги.

Українська команда дуже добре підготовлена фізично. Хвилин 75 вони терпіли та чекали. У них були шанси для взяття воріт на контратаці. Таку тактику обрав тренер. В кінцівці нам не вистачило фізичних кондицій, тому ми пропустили два голи", — сказав Демченко під час післяматчевої пресконференції.

Нагадаємо, дивитися відео голів та огляд матчу Ворскла — Діла ви можете на Football.ua.