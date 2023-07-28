Ліга конференцій

Наставник полтавської команди поділився своїми думками після гри з Ділою.

Головний тренер полтавської Ворскли Віктор Скрипник прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти грузинської Діли (2:1).

"Дуже важка гра, бо наш суперник дуже потужний, добре грає з мʼячем. Ми терпіли перший тайм, потім, як у нас часто буває, пропускаємо, дістаємо шашки і пішли гасать, як козаки. Сьогодні це була Ворскла, яка на характері може виривати такі ігри. Але ми розуміємо, що це тільки перший тайм. Другий тайм буде в Грузії. Перемога це перемога, але ще нічого не вирішено.

Не хотілося йти з поля з порожніми руками. Після пропущеного м'яча більше ризикували, грали вперед, роблячи заміни, щоб був тиск в атаці. Ще раз повторюся, це лише перший крок, так що терпітимемо і намагатимемося пройти далі.

Це була наша перша офіційна гра у новому сезоні, і я вже казав, що ми маємо конкретні тактичні побудови проти нашого суперника. Степанюк та Юрченко грали проти трьох опонентів, і це було дуже складно, бо ти завжди перебував у меншості.

Після пропущеного м'яча ми випустили другого нападаючого та почали грати один на один. Ми відчули, що суперник трохи втомився і я задоволений тим, як виглядала моя команда з точки зору фізичної підготовки. Це дуже важливо, як для тренера.

В нас пішли ті гравці, які грали вперед — Сефері, Денис Олійник, які з досвідом на мʼячах, Василь Кравець. Приходять нові люди. Ось наприклад Сантана, який був центральним захисником. Він тренується з нами всього три дні. Але я на це ніколи не дивлюсь. Я вірю в хлопців, які в нас є. Ми будемо старатись пройти далі.

Ми розуміємо, що кожна гра — це виклик для нас. Але моя команда грає дисципліновано та як може. Тут немає хаосу і нерозсудливості, коли кожен робить, що хоче. Ми стараємось так само і проти сильного суперника. Вивчаємо його сильні сторони, стараємось проти мʼяча добре грати. І за рахунок індивідуальної майстерності того ж Філіпе, Кане, Степанюка — у нас в будь-якій грі є моменти", - сказав Скрипник на післяматчевій прес-конференції.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Ворскла — Діла.