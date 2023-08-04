Ліга конференцій

Наставник грузинської команди поділився своїми емоціями після гри з Ворсклою.

Головний тренер грузинської Діли Андрій Демченко прокоментував перемогу своєї команди у матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Ворскли (3:1).

"Хочу сказати, що ми не будемо багато веселитися і цим суперника не образимо. Грали добре, матч контролювали, але гол забити не могли. Рахунок наприкінці надавав нам великих сил і ми підвищили нашу впевненість. Ми побачили, що йдемо правильним шляхом і повірили, що зможемо виграти матч без овертаймів.

Суперник намагався утримати перевагу першої зустрічі. За досвідом команда, яка грає у захисті та намагається зберегти рахунок, не може повністю закрити свої ворота. Людський фактор все ще працює – десь гравець не наздоганяє, десь не може діяти належним чином. Так і вийшло – створювалися моменти і чудово, що ми ними скористалися.

Не можна сказати, що на результат вплинув один епізод. Ми агресивно грали всю гру, намагаючись не давати супернику часу подумати, щоб доставляти м'яч вперед. Цим ми повертали собі м'яч та знижували впевненість суперника у собі. План спрацював, ми забивали голи і наші захисники уникли безлічі атак.

Ворскла грає трохи дивно, використовуючи кілька тактичних схем і часто змінюється. Також несподівано було, що команда грає в індивідуальний захисний стиль. Не очікували такого в Польщі, але на матч у відповідь ми проаналізували їх стиль і використовували свої сильні сторони. Зрештою захисний стиль Ворскли спрацював на нашу користь — в єдиноборствах та особистих дуелях гравці виснажували енергію команди суперника. Ми мали кілька моментів у польській зустрічі, але ми не змогли їх використати. Зараз ми були краще готові, нам пощастило більше, і ми перемогли.

Ми працюємо над тим, щоб залучити нових гравців, збільшити їхню кількість до двадцяти. Це дозволить нам найкраще змінювати ситуації на полі. Так, заміни спрацювали добре, але цього явно мало і потрібно більше гравців у команду.

Я працюю тут 2,5 роки і результати того, що я зробив за цей час: ще більше розумію свою філософію. Я погано уявляв себе в Європі, але тут справи йдуть добре. Якщо будуть пропозиції з Європи, ми сядемо, обговоримо з клубом та родиною. Щоправда, у Грузії мене все влаштовує: син тут грає у футбол, почав навчатись в академії Динамо, англійській школі, якось прижилися у Грузії. Мені подобається все робити вранці. Якщо я матиму хорошу пропозицію з Європи, я подумаю над нею", — наводить слова Демченка прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Діла – Ворскла.