Ліга конференцій

Хавбек "біло-синіх" поділився своїми думками перед грою з Бешикташем.

Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко прокоментував майбутній матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти турецького Бешикташа.

"Передусім хочу привітати всіх українців з Днем прапора. Ми звикли до цих переїздів. Ментально ми готові. Завтра будемо викладатися на сто відсотків.

Для Динамо стадіон у Бухаресті зараз це теж домашня арена. У попередньому поєдинку проти Аріса на трибунах була велика кількість наших вболівальників, які підримували нас. Ми відчували цю підтримку. Сподіваюся, що завтра нас також будуть добре підтримувати", - наводить слова Шаперенка прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч між Динамо та Бешикташем відбудеться завтра, 24 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова та відео-трансляція матчу.