Ліга конференцій

У списку "орлів" чотири літні новачки.

Турецький Бешикташ на своєму офіційному сайті опублікував заявку футболістів на матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо.

У заявку з 23 гравців від команди Шенола Гюнеша потрапили чотири легіонери, які поповнили склад "орлів" у літнє трансферне вікно. Йдеться про Анте Ребича, Мілоту Рашицю, Алекса Окслейда-Чемберлена та Бахтіара Зайнутдінова.

Також додамо, що до списку не потрапили травмовані Салха Сануч, Емреджан Узунхан та Рашид Геззаль.

Нагадаємо, перший матч між Динамо та Бешикташем відбудеться завтра, 23 серпня, о 20:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова та відео-трансляція поєдинку.