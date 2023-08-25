Ліга конференцій

Турецький хавбек "орлів" поділився своїми думками після гри з Динамо.

Півзахисник турецького Бешикташа Саліх Учан прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти київського Динамо (2:3).

"Найголовніше — це газон. Незалежно від того, яка спекотна чи холодна погода, контролювати м’яч на такому газоні нелегко. Тому що м’яч підстрибує. По телевізору газон може виглядати хорошим, але насправді ситуація інша. Поганий газон викликає більше втоми та травм у гравців. Але я думаю, що ми дуже добре подолали це.

Ми краще проаналізуємо Динамо перед матчем-відповіддю. Суперник грав довгими м’ячами. Ми хочемо пройти цей раунд з нашими гравцями, тренером, вболівальниками та керівництвом", - наводить слова Учана Fanatik.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Динамо – Бешикташ.