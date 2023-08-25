Головним арбітром єврокубкового поєдинку буде Жоау Пінейру.
Жоау Пінейру, Associação de Futebol de Braga
25 серпня 2023, 09:59
УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між турецьким Бешикташем та київським Динамо.
Головним арбітром матчу буде 35-річний португалець Жоау Пінейру, якому допомагатимуть Бруну Жезуш та Лусіану Майя. Резервним рефері призначено Клаудіу Перейру.
Раніше Пінейру у 2022 році обслуговував матч між Шахтарем та Лейпцигом у Лізі чемпіонів, який закінчився перемогою "гірників" (4:1). До цього була гра між Олександрією та Сент-Етьєном у Лізі Європи (2:2).
Нагадаємо, у першій грі Бешикташ вирвав перемогу над Динамо (3:2).
Матч-відповідь між Бешикташем та Динамо відбудеться 31 серпня, на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі.