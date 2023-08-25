Ліга конференцій

Головним арбітром єврокубкового поєдинку буде Жоау Пінейру.

УЄФА на своєму офіційному сайті оголосив суддівську бригаду, яка обслуговуватиме матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій між турецьким Бешикташем та київським Динамо.

Головним арбітром матчу буде 35-річний португалець Жоау Пінейру, якому допомагатимуть Бруну Жезуш та Лусіану Майя. Резервним рефері призначено Клаудіу Перейру.

Раніше Пінейру у 2022 році обслуговував матч між Шахтарем та Лейпцигом у Лізі чемпіонів, який закінчився перемогою "гірників" (4:1). До цього була гра між Олександрією та Сент-Етьєном у Лізі Європи (2:2).

Нагадаємо, у першій грі Бешикташ вирвав перемогу над Динамо (3:2).

Матч-відповідь між Бешикташем та Динамо відбудеться 31 серпня, на стадіоні Бешикташ Парк у Стамбулі.