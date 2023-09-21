Ліга конференцій

Команда Валерія Кривенцова відігралась за ходом непростого протистояння.

Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Ліга конференцій УЄФА — так, це були справді напружені дні міжнародних протистоянь у рамках трьох найкращих змагань Старого Світу. Але представників України в цих трьох турнірах ми, на жаль, знову недорахувались у достатній кількості, тож після невдалого виступу донецького Шахтаря в Гамбурзі в матчі проти португальського Порту (1:3) в нас був один зайвий день на відпочинок перед стартовою грою луганської Зорі.

Команда тепер уже Валерія Кривенцова, про призначення якого все-ніяк офіційно не оголосять в новому для нього колективі, розпочинала свої виступи в квартеті B третього за рангом міжнародного турніру. Суперниками тут для нашої команди будуть геть не невідомі широкому загалу колективи з різних куточків Європи — ізраїльський Маккабі Тель-Авів, ісландський Брейдаблік та бельгійський Гент.

Як бачимо, географія доволі розгалужена, і доволі символічно в цьому плані, що першим суперником на шляху були саме "буйволи", за яких колись виступали нападник та півзахисник збірної України Роман Яремчук та Роман Безус відповідно. Очолював "індіанців" усе той самий Гейн Вангазебрук, тож доволі необачно, але ми могли казати, що з часів присутності українців у Гента мало що змінилось саме в плані ігрової моделі.

Усім без виключення нашим командам на міжнародній арені цього сезону, тож і побачити бельгійський колектив у спробах атакувати ворота Зорі від самого початку гри не було для нас несподіванкою. Луганський колектив цими хвилинами здавався недостатньо зібраним у захисті, за підсумком чого лише один Тіссудалі мав дві непогані нагоди для того, аби відкривати рахунок. Не забив, як і Кейперс після цього — і це вже було добре, оскільки воротар Турбаєвський також не завжди відчував площину в себе за спиною.

Поступово Зоря почала відходити від шоку й уже ближче до середини першого тайму ми побачили класичний футбол у виконанні команд Кривенцова, який полягає в триманні м’яча в глибині та різких передачах на вільні зони. Роль Герреро на вістрі за таких умов значно зростала, але знайти вільний простір до перерви панамському нападнику було дуже складно.

На противагу цьому була певна пасивність, яку демонструвати футболісти Гента як до перерви, так і після поновлення гри, що дозволило нашому колективу навіть розпочати другий тайм із дальнього пострілу Нагнойного до рук досвідченого воротаря Руфа. Щоправда незабаром був феноменальний момент із промахом Кейперса над порожніми воротами під час добивання, тож голову тримати гравцям Зорі все одно потрібно було холодною.

За загальним темпом протистояння складалось враження, що гра йде до першого забитого м’яча, і для нього виникли всі підстави в "мужиків" на 65 хвилині, але свій сольний ривок на лівий фланг контратаки Герреро з меж штрафного завершив ударом повз дальню стійку. І одразу після цього спрацювало неписане футбольне правило, а Зоря пропустила за підсумком прострілу Гюльсагера з правого флангу на межу воротарського під удар в один дотик для все того ж Кейперса.

Добре тільки те, що після цієї прикрої невдачі команда Кривенцова не розвалились і одразу побігла вперед, чого аж ніяк не очікували побачити футболісти суперників. Завершилось це для них дуже погано — Кирюханцев на правому фланзі штрафного зробив простріл, а Герреро на другому темпі нарешті влучив у той дальній кут. Суттєвого перевороту в плані зміни ігрового малюнка цей момент не спричинив, і гості так само чинили тиск на наші володіння. Але Турбаєвський просто сумлінно виконував власні обов’язки, рятуючи команду в критичний момент. Цього подекуди не вистачало іншим нашим єврокубковим "бійцям".

У наступному турі луганська Зоря зіграє гостьовий матч проти ісландського Брейдабліка, а нідерландський Гент удома прийматиме ізраїльський Маккабі Тель-Авів.Зоря — Гент 1:1Герреро, 71 — Кейперс, 67Турбаєвський — Кирюханцев, Боль, Джордан, Снурніцин — Антюх (Венделл, 77), Яцик, Мишньов (Мічін, 77), Вантух — Нагнойний (Волошин, 77) — Герреро.Руф — Фадіга (Фофана, 62), Кандусс, Ватанабе, Торунаріга — Геркенс (Гюльсагер, 62), де Сарт (Гандельман, 61), Кумс, Браун (Сімуаз, 77) — Кейперс, Тіссудалі.Попередження: Кирюханцев — де Сарт