Ліга конференцій

Чеська команда демонструє неабияку результативність.

Вчора завершився груповий етап Ліги конференцій. Переможці груп Ліги конференцій автоматично гарантували собі місця у 1/8 фіналу турніру.

Однією з таких команд стала Вікторія Плзень. Але чеська команда зробила це зі стовідсотковим показником, ставши єдиним колективом турніру, який спромігся набрати 18 очок.

При цьому забила команда дев'ять голів, пропустивши лише один м'яч за шість матчів, що також є найкращим показником.

Найгіршою командою став Брейдаблік. Вона пропустила 18 голів. На один менше пропустив ХІК, а 16 голів пропустили Чукарічки.

Раніше стали відомі всі учасники плей-оф Ліги конференцій.