Ліга конференцій

Бразилець поділився своїми думками після перемоги у фіналі Ліги конференцій.

Захисник Олімпіакосу Родіней прокоментував перемогу своєї команди у фіналі Ліги конференцій проти Фіорентини (1:0).

"Я уявляв собі, що виграю європейські титули відтоді, як вперше приїхав до Греції. Я думав, що Олімпіакос – найкраща команда Греції, і одного дня я переживу щось подібне, а нещодавно я почав вірити в це ще більше.

Ми це зробили. Я присвячую цю перемогу своїй сім'ї, вболівальникам Олімпіакоса і всьому світу. Дякую Богу за можливість пережити цей момент", — наводить слова Родінея прес-служба УЄФА.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Олімпіакос — Фіорентина.