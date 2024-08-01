Ліга конференцій

Богдан Кушніренко поділився своїми думками після гри з Олімпією.

Півзахисник Полісся Богдан Кушніренко прокоментував матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти словенської Олімпії (1:2), в якому він відзначився голом.

"В принципі я вважаю, що арбітр судив досить нормально. Не треба це враховувати. Потрібно було реалізовувати свої моменти. Порівняно з першою грою вони у нас були. Це були два різні матчі. Забий ми хоча б третину тих моментів – гадаю, результат був би іншим.

Не знаю, чому не вийшло реалізувати моменти. Напевно, не вистачило майстерності. Але я дякую всім партнерам по команді. Думаю, ми показали чудову гру. За результат прикро, але я вважаю, що ця команда має велике майбутнє.

Дякую всім уболівальникам, які нас підтримували. Дякуємо ЗСУ. Ми грали для них і віддали всі сили, але, на жаль, не вдалося отримати результату. Звичайно, зараз всі засмучені. С таким початком та такій грі ми повинні були вичавлювати більше.

Чому у першому матчі не вийшло так грати? Можливо, забракло досвіду цієї гри. Усі хотіли, переживали. Можливо, було якесь хвилювання. Друга гра показала, що ми можемо грати із будь-яким суперником. Тож надалі, дай боже, все буде добре. Будемо ставати кращими", — сказав Кушніренко в ефірі MEGOGO.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Полісся — Олімпія.