Ліга конференцій

Як і передбачалося, не знайшлося місця для Рахіма Стерлінга.

Челсі на своєму офіційному сайті опублікував заявку команди на перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти швейцарського Серветта.

До списку команди Енцо Марески потрапив український вінгер Михайло Мудрик.

Однак, як і передбачалося раніше, не знайшлося місця для вінгера Рахіма Стерлінга. Також відсутній новачок команди Жоау Феліш.

Нагадаємо, матч Челсі — Серветт відбудеться завтра, 22 серпня, о 22:00 за Києвом.