Як і передбачалося, не знайшлося місця для Рахіма Стерлінга.
Михайло Мудрик, Getty Images
21 серпня 2024, 22:44
Челсі на своєму офіційному сайті опублікував заявку команди на перший матч раунду плей-оф Ліги конференцій проти швейцарського Серветта.
До списку команди Енцо Марески потрапив український вінгер Михайло Мудрик.
Однак, як і передбачалося раніше, не знайшлося місця для вінгера Рахіма Стерлінга. Також відсутній новачок команди Жоау Феліш.
Нагадаємо, матч Челсі — Серветт відбудеться завтра, 22 серпня, о 22:00 за Києвом.