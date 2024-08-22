У четвер, 22 серпня, криворізький Кривбас проведе перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025.

Суперником "червоно-білих" стане сьома команда минулого розіграшу іспанської Ла Ліги — севільський Бетіс. Поєдинок, номінально домашній для нашої команди, пройде в словенському місті Кошице на місцевій Футбольній арені.

У прямій трансляції гру покаже телеканал УПЛ ТБ.

Початок трансляції – о 21:00 за київським часом.

Також слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua.