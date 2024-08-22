Football.ua розповідає, де дивитися матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій.
фото ФК Кривбас Кривий Ріг
22 серпня 2024, 12:36
У четвер, 22 серпня, криворізький Кривбас проведе перший матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів-2024/2025.
Суперником "червоно-білих" стане сьома команда минулого розіграшу іспанської Ла Ліги — севільський Бетіс. Поєдинок, номінально домашній для нашої команди, пройде в словенському місті Кошице на місцевій Футбольній арені.
У прямій трансляції гру покаже телеканал УПЛ ТБ.
Початок трансляції – о 21:00 за київським часом.
Також слідкуйте за матчем в онлайн-трансляції на Football.ua.