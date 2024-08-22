Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють криворізький Кривбас та севільський Бетіс.

Криворізький Кривбас та севільський Бетіс зіграють перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій УЄФА в Кошице.

Юрій Вернидуб, після перемоги над рівненським Вересом (2:0), залучив до стартового складу Бандейру на правий фланг оборони.

Мануель Пеллегріні, на тлі нічиєї проти каталонської Жирони (1:1), використав із перших хвилин Бельєріна та Натана в захисті, тоді як Кардосо та Алтіміра гратимуть у опорній зоні, а Родрі та Абде розташуються на флангах атаки, яку очолить Авіла.

Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Луньов, Соса — Прінс.

Запасні: Хома, Маханьков, Понєдєльнік, Хомченовський, Твердохліб, Драмбаєв, Микитишин, Аморозо, Конате, Кожушко, По.



Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте, Натан, П’єрро — Кардосо, Алтіміра — Родрі, Фекір, Абде — Авіла.