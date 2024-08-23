Ліга конференцій

Наставник іспанської команди поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Бетіса Мануель Пеллегріні прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Кривбасу (2:0).

"Висновки позитивні, ми здобули перемогу з перевагою в два голи, але нам потрібно більше впевненості в тому, що ми робимо. Можливо, у нас було ще кілька можливостей, але сезон тільки починається, а це завжди складно, особливо в технічній частині.

Мені сподобався настрій команди, бажання досягти хорошого результату. Тепер нам потрібно забезпечити результат у домашній грі та пройти до наступного етапу Ліги конференції. У будь-якому разі завжди є моменти, щоб удосконалюватися, і один із них — трохи спокійніше завершувати створені нами моменти.

Ми повинні уникати сюрпризів, граючи у гарну гру, а не думати про рахунок, який ми отримали на виїзді. Звичайно, перевага у два голи допомагає, але якщо ви граєте, думаючи про це, втрачаєш усе. Вдома ми повинні грати з першої хвилини, незалежно від того, яка у нас перевага.

Це був хороший матч і Кривбас не завдав багато ударів по наших воротах. Руй Сілва не зробив нічого особливого, але саме тому, що захист був надійним. Ми скоротили простір, уникнули їхніх ударів та виграли гру.

Зараз у нас є повний склад, і я не чекаю будь-яких відходів чи придбань. Я не думаю, що нам потрібно більше гравців. У нас є добре структурований склад, з амбіціями реагувати та досягати більшого", — наводить слова Пеллегріні Marca.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Бетіс.