Ліга конференцій

Наставник криворізької команди поділився своїми думками після гри з Бетісом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував поразку своєї команди у першому матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського Бетіса (0:2).

"Важко щось коментувати. Тим паче, ми програли 0:2. Нам протистояв дуже непоганий суперник. Потужний суперник з однієї з топ-5 європейських ліг — Ла Ліги. Матч був для нас важким. Але мені сподобалось те, що хлопці все рівно грали. Не сиділи в захисті, а дійсно грали. Матч вийшов цікавим: і суперник атакував, і ми. Різниця тільки в тому, що у Бетіса десь більше майстерності. Тому вони і забили два непоганих голи, та перемогли.

Будемо готуватись до наступних матчів. Зараз за два дні у нас гра з Інгульцем в УПЛ у Кривому Розі. Треба спокійно все проаналізувати. Я сказав хлопцям, що такі матчі повинні приносити задоволення. Адже поєдинки з європейськими командами нас вчать, мене і гравців, до чого треба прагнути в подальшому. Якщо будеш сумлінно працювати і робити все як потрібно, то ти обовʼязково досягнеш якихось вершин. По-іншому ніяк.

Підтримка вболівальників в Кошице? Мені все дуже сподобалось. Я вдячний кожному і кожній, хто нас підтримував та вболівав. Їх підтримка — це клас. Для команди це великий стимул. Те, що ми програли — просимо вибачення. Але, погодьтесь, і суперники нам дістались не дуже легкі: що Вікторія, що Бетіс. Ми все рівно робили все, аби досягти позитивного результату. Але, варто визнати, на сьогоднішній день — ми десь слабкіше за цих суперників.

Нам є до чого прагнути. Іншого шляху нема: тільки праця і тренування. Тоді ми дійсно чогось досягнемо. Дякую своїм футболістам за ці матчі, мені немає чого їм сказати поганого. Дуже сподіваюсь, що після цих єврокубкових поєдинків ми станемо ще краще грати в УПЛ. Адже такі матчі повинні бути поштовхом для кожного з них, а також для мене, як для тренера", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Кривбас — Бетіс.