Ліга конференцій

Наставник криворізького клубу поділився своїми перед грою з Бетісом.

Головний тренер Кривбасу Юрій Вернидуб прокоментував майбутній матч-відповідь раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти іспанського Бетіса.

"Ми дуже чекали ці матчі єврокубків. Бетіс — іспанська команда, з топ-5 європейських ліг. Нам дуже приємно знаходитись тут. Розумію, що перший матч ми програли 0:2, але завтра — другий поєдинок. Будемо виходити та грати, а там вже побачимо, хто отримає путівку до групового етапу Ліги Конференцій. Всі хлопці здорові, всі готові до битви.

В Бетісі хороші швидкі футболісти, високого рівня. Нам буде непросто в Іспанії, тут, на цьому стадіоні. Але ми готові до важкого протистояння, спекотної гри. Для нас ця гра залишиться в памʼяті на все життя, адже ми представляємо Україну та зробимо все, щоб виглядати якнайкраще.

Щодо складу, то всі здорові. Не буде тільки нападника Прінса Аду, який перейшов до Вікторії Пльзень. Але ми знайдемо йому заміну. Я дуже розраховую на гравця, який вийде завтра на позиції нападника. Сподіваюсь, він зможе проявити себе якнайкраще. В цілому, думаю, наш стартовий склад дуже відрізнятись від того, який був в Кошице, не буде.

Умови дуже складні. Третій рік в Україні йде війна. Ми це розуміємо. Але все одно треба жити і пережити це. Ми все одно переможемо та захистимо наші родини і дітей від навали орків. Готуватись до матчів дійсно складно. Плюс переїзди. Добирались до Іспанії дві доби, але мої хлопці до цього готові. Також і в УПЛ матчі часто зупиняються та ми переходимо до бомбосховища. Але це наше життя на сьогоднішній день в Україні. Сподіваюсь, це все завершиться якнайскоріше та ми зможемо повернутись до мирного життя.

Ви всі знаєте, що вчора і сьогодні по нашому рідному місту Кривий Ріг були прильоти балістичних ракет по цивільним обʼєктам. Вчора — по готелю Аврора, де працюють ні в чому не винні люди. Дуже багато постраждалих: чоловіки, жінки, діти. Сьогодні у Кривому Розі День жалоби. Дуже хотілося б підтримати наш український народ. Дуже хочеться, аби ця війна скоріше закінчилась і ми перестали втрачати своїх рідних і близьких, наших дітей. Одна з мотивацій для нас завтра — це наші вболівальники. Зробимо все, щоб їх порадувати та підтримати", — наводить слова Вернидуба прес-служба клубу.

Нагадаємо, матч Бетіс — Кривбас відбудеться завтра, 29 серпня, о 22:00 за Києвом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу. У першому матчі іспанці були сильнішими з рахунком 2:0.