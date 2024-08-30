Ліга конференцій

Команди дізналися своїх суперників у третьому за престижем єврокубковому турнірі УЄФА.

У Grimaldi Forum у Монако пройшло жеребкування загального етапу Ліги конференцій-2024/25, за підсумками якого 36 команд дізналися своїх суперників.

Формат буде подібним до Ліги чемпіонів та Ліги Європи — 36 команд у чотирьох кошиках по дев'ять колективів у кожному будуть розташовані відповідно до свого рейтингу на момент початку сезону.

Кожен колектив зіграє проти шести опонентів, після чого вісім найкращих команд основної частини вийдуть у плей-оф, тоді як команди з 9 по 24 місця зіграють стикові матчі за право продовжувати участь у турнірі надалі.

Суперники клубів із першого кошика:

Суперники клубів із другого кошика:

Суперники клубів із третього кошика:

Суперники клубів із четвертого кошика:

Коли пройдуть матчі основного раунду кваліфікації Ліги конференцій?