Команди дізналися своїх суперників у третьому за престижем єврокубковому турнірі УЄФА.
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30 серпня 2024, 16:41
У Grimaldi Forum у Монако пройшло жеребкування загального етапу Ліги конференцій-2024/25, за підсумками якого 36 команд дізналися своїх суперників.
Формат буде подібним до Ліги чемпіонів та Ліги Європи — 36 команд у чотирьох кошиках по дев'ять колективів у кожному будуть розташовані відповідно до свого рейтингу на момент початку сезону.
Кожен колектив зіграє проти шести опонентів, після чого вісім найкращих команд основної частини вийдуть у плей-оф, тоді як команди з 9 по 24 місця зіграють стикові матчі за право продовжувати участь у турнірі надалі.
Суперники клубів із першого кошика:
Суперники клубів із другого кошика:
Суперники клубів із третього кошика:
Суперники клубів із четвертого кошика:
Коли пройдуть матчі основного раунду кваліфікації Ліги конференцій?
- 1-й тур: 3 жовтня 2024 року
2-й тур: 24 жовтня 2024 року
3-й тур: 7 листопада 2024 року
4-й тур: 28 листопада 2024 року
5-й тур: 12 грудня 2024 року
6-й тур: 19 грудня 2024 року