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Це вже другий випадок у нинішньому сезоні УПЛ.

У матчі 24 туру української Прем'єр-ліги рівненський Верес у гостях обіграв луганську Зорю (2:1).

У цьому матчі голом та автоголом відзначився півзахисник рівненського клубу Ігор Харатін.

Таким чином, 30-річний українець став 13 гравцем в історії чемпіонату України, якому вдавалося повторити такий випадок.

При цьому наголошується, що це вже другий випадок у нинішньому сезоні після півзахисника Лівого Берега Руслана Дедуха у матчі проти ЛНЗ та перший, у якому перемогу здобула команда гравця у гостях.

Раніше подібне досягнення підкорилося Миколі Зуєнку, Сергію Онопку, Юрію Беньо, Павлу Кутасу, Сергію Назаренку, Ігорю Пластуну, Івіці Жуничу, В'ячеславу Чечеру, Лассіні Траоре, Богдану Слюбику та Євгену Павлюку.

Раніше Football.ua підбив підсумки минулих матчів 24 туру УПЛ.