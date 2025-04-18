Ліга конференцій

Іспанець поділився своїми думками після гри з Легією.

Захисник Челсі Марк Кукурелья прокоментував поразку своєї команди у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій проти Легії (1:2), в якому він відзначився голом.

"Найголовніше — що ми у півфіналі і боремося за вихід у фінал єврокубку, то це ключовий момент. Звичайно, ми хочемо вигравати всі матчі.

Думаю, ця гра була схожа на попередні: ми створювали моменти, не реалізовували їх, а потім пропускали легкі голи. Ми пропустили два легкі голи, але це не виправдання. Ми Челсі, і ми хочемо перемагати у кожній грі.

Мій гол? Я намагаюся допомагати команді у будь-який спосіб, яким можу. Цього сезону у мене була можливість забивати голи, так що я радий цьому, але я хотів би вигравати матчі більше, ніж забивати.

Ми знаємо, що ми маємо зіграти ще багато матчів, і ми можемо потрапити у Лігу чемпіонів, ми все ще граємо в єврокубковому турнірі, так що я думаю, що це найголовніше", — наводить слова Кукурельї TNT Sports.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Челсі — Легія.