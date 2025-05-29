Ліга конференцій

Потужна заява досвідченого захисника.

Центральний захисник севільського Бетіса Марк Бартра прокоментував розгромну поразку від лондонського Челсі (1:4) в фіналі Ліги конференцій. Його слова наводить AS.

"У другому таймі ми були дуже безпорадні. По перерві нам потрібно було пресингувати вище та продовжувати грати агресивно. Вони забили два голи першими ж двома ударами по воротах. Це важко перетравити.

Боляче всім вболівальникам Бетіса, нашим сім'ям. Це спорт, у фіналі ти завжди отримуєш або все, або нічого. Це джерело гордості — бачити їх такими, незважаючи на поразку. Я люблю цей клуб через наших вболівальників. Як вони нас підбадьорюють, підтримують. Це говорить багато про що.

Підсумки сезону? Ми в повному лайні", — заявив Бартра.

Раніше Мануель Пеллегріні висловився про поразку від Челсі.