Потужна заява досвідченого захисника.
Марк Бартра, getty images
29 травня 2025, 15:50
Центральний захисник севільського Бетіса Марк Бартра прокоментував розгромну поразку від лондонського Челсі (1:4) в фіналі Ліги конференцій. Його слова наводить AS.
"У другому таймі ми були дуже безпорадні. По перерві нам потрібно було пресингувати вище та продовжувати грати агресивно. Вони забили два голи першими ж двома ударами по воротах. Це важко перетравити.
Боляче всім вболівальникам Бетіса, нашим сім'ям. Це спорт, у фіналі ти завжди отримуєш або все, або нічого. Це джерело гордості — бачити їх такими, незважаючи на поразку. Я люблю цей клуб через наших вболівальників. Як вони нас підбадьорюють, підтримують. Це говорить багато про що.
Підсумки сезону? Ми в повному лайні", — заявив Бартра.
Раніше Мануель Пеллегріні висловився про поразку від Челсі.