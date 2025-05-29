Ліга конференцій

Капітан хотів грати у старті проти Бетіса.

Капітан лондонського Челсі Ріс Джеймс висловився після переможного фіналу Ліги конференцій проти іспанського Бетіса (4:1). Його слова наводить AS.

"Це прекрасне відчуття. По ходу гри ми втягнулися і, на щастя, забили чотири голи в другому таймі. Потрапивши в цей турнір, ми повинні були виграти його. Наступного сезону ми будемо грати в Лізі чемпіонів.

Звичайно, неприємно усвідомлювати, що ти не виходиш у стартовому складі на фінал. Я хочу грати в кожному матчі, але це було рішення тренера. Щойно він ухвалив його, я мав прийняти це і бути готовим вийти на поле, коли в цьому виникне потреба.

Мені здавалося, що в першому таймі ми грали не дуже добре. Спочатку гра складалася не на нашу користь, і, схоже, це тиснуло на нас. У другому таймі нам потрібна була реакція, і ми її продемонстрували", — сказав Джеймс.

Раніше Енцо Мареска прокоментував перемогу у Лізі конференцій.