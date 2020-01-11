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Украинский полузащитник покинет венгерскую команду летом.

Ряды украинского десанта в команде Сергея Реброва поредеют. Так, спортивный директор Ференцвароша Тамаш Хайнал заявил, что Игнатенко продолжит карьеру в другой команде.

"Мы приняли решение, что Игнатенко не входит в стартовый состав команды. Он помещен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе", — приводит слова Хайнала m4sport.

Украинский полузащитник по-прежнему принадлежит Шахтеру и выступает за Ференцварош на правах аренды.

В этом сезоне Даниил Игнатенко провел 26 поединков в футболке венгерской команды, забив гол и отдав результативную передачу.

Напомним, что ранее Тамаш Кадар опроверг информацию о переходе в Фехервар.