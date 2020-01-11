Украинский полузащитник покинет венгерскую команду летом.
ДАНИИЛ ИГНАТЕНКО, ФОТО ФК ФЕРЕНЦВАРОШ
11 января 2020, 10:29
Ряды украинского десанта в команде Сергея Реброва поредеют. Так, спортивный директор Ференцвароша Тамаш Хайнал заявил, что Игнатенко продолжит карьеру в другой команде.
"Мы приняли решение, что Игнатенко не входит в стартовый состав команды. Он помещен в список игроков, которые продолжат карьеру в другом клубе", — приводит слова Хайнала m4sport.
Украинский полузащитник по-прежнему принадлежит Шахтеру и выступает за Ференцварош на правах аренды.
В этом сезоне Даниил Игнатенко провел 26 поединков в футболке венгерской команды, забив гол и отдав результативную передачу.
Напомним, что ранее Тамаш Кадар опроверг информацию о переходе в Фехервар.