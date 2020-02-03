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Предлагаем вашему вниманию список тех сделок, которые так и не состоялись, хотя были близки к успеху.

Январское трансферное окно подошло к концу. Наверное, данный период для сделок выдался не самым ярким и результативным, но несколькими очень интересными переходами порадовал. Тем не менее, остались еще и сделки, которые так и не произошли. Football.ua собрал главные потенциальные трансферы января, которые были так близки к тому, чтобы состояться, но сорвались по разным причинам.

Эдинсон Кавани. Из ПСЖ в Атлетико/Челси/Манчестер Юнайтед.



Эдинсон Кавани больше не основной игрок Пари Сен-Жериен, а потому уругваец хотел покинуть команду уже этой зимой. Претендовали на опытного форварда, в большей мере, Атлетико и Челси, хотя также шла речь и о Манчестер Юнайтед. "Матрасники" существенно продвинулись в переговорах по Кавани, но их всё-таки не устроила цена, о чем довольно прямо сказал президент клуба Энрике Сересо.

Отъезд Кавани из столицы Франции неминуем. Контракт уругвайца с ПСЖ подходит к концу, а потому летом он будет искать себе новый клуб. Парижан, кстати, можно понять. Мауро Икарди нужно кем-то подменять, а игроки калибра Чупо-Мотинга вряд ли сделают это качественно.

Антони Робинсон. Из Уигана в Милан.



Милан расстался с Рикардо Родригесом, который напрочь проиграл конкуренцию Тео Эрнандесу, в это трансферное окно и срочно искал другого дублера для француза. Сперва "дьяволы" претендовали на Матиаса Винью из португальского Насьоналя, но тот ушел в Палмейрас — Милан не захотел платить запрашиваемую сумму.

Второй кандидатурой стал защитник Уигана Робинсон. Договоренность по американцу была достигнута, после чего тот отправился в Милан для прохождения медицинского обследования. Однако тесты требовали больше времени, чем оставалось до закрытия трансферного окна, о чем было сказано в заявлении Уигана. Таким образом, "дьяволам" пришлось вернуть Лаксальта, а американцу лишь остаётся рассказывать, что однажды он мог оказаться в Милане, пусть и не в лучшее его время.

Хавьер Пасторе. Из Ромы в неназванный китайский клуб.



Хавьер Пасторе был игроком ротации на стартовом отрезке сезона, но вскоре смог показать себя и чаще выходить в основе. Тем не менее, далее аргентинца ждал перелом лодыжки, после которого он только восстановился и успел отыграть аж целую минуту. Аргентинцу вновь нужно доказывать свою состоятельность, но тут подвернулось предложение из Китая.

Однако в неназванный клуб Пасторе так и не перебрался. Вообще сложно сказать, когда начнется сезон в Китае из-за разбушевавшегося коронавируса. Сейчас наоборот можно заметить тенденцию оттока звездных легионеров из Поднебесной. Пасторе уже однажды перешел в ПСЖ, скорее всего, из-за солидной финансовой составляющей, а потому в выборе уже 30-летнего аргентинца в нормальной ситуации сомневаться не стоило бы.

Жервиньо. Из Пармы в Аль-Садд.



Буквально в октябре Жервиньо продлил контракт с Пармой до 2022 года, но это вовсе не помешало ему рассматривать другие варианты продолжения карьеры. Так, в ивуарийце нуждался Аль-Садд во главе с Хави. Клубы согласовали сделку, а Жервиньо получил выгодный контракт, однако катарская сторона не успела зарегистрировать все документы в федерации футбола.

Что имеем сейчас? Жервиньо пропустил уже три тренировки "крестоносцев", которые, кстати, уверяют, что подали все необходимые документы своевременно, а потому собираются подать апелляцию в ФИФА, если выяснится, что причиной опоздания оказался технический сбой, а не человеческий фактор.

Дани Себальос. Из Арсенала в Валенсию.



Дани Себальос при переходе в Арсенал, казалось, отлично вольется в игру команды и наконец-то сможет заявить о себе по-серьезному. Однако испанец, как и в Реале, смог стать лишь игроком ротации. Даже приход Микеля Артеты более стабильным выступлениям Себальоса не поспособствовал, хотя, на первый взгляд, под стилистику соотечественника Дани должен был попасть.

Заинтересовать в данное трансферное окно Себальос смог Валенсию и Бетис, однако с первыми Реал отказался ввести переговоры с формулировкой "нежелания усилить соперника", а с Бетисом, за который испанец здорово выступал ранее, не сложилось. К тому же, Арсенал не был вдохновлен увариантом с уходом полузащитника. Теперь Себальосу придется собраться и бороться за место в составе Арсенала. Почему бы не стать ключевым игроком для Артеты как минимум до конца сезона?

Оливье Жиру. Из Челси в Интер/Тоттенхэм/Лацио.



Оливье Жиру переживал разные времена в Челси. Были и очень яркие отрезки, и не самые приятные, но, как минимум, опция "выйти в конце, чтобы навязать борьбу" оставалась исключительно за французом. При Фрэнке Лампарде форвард лишился и этого, а потому его вовсю пытались переманить Интер, Лацио и Тоттенхэм. Антонио Конте был не против продолжить "операцию АПЛ" в Италии, а Симоне Индзаги открыто заявил, что француз бы пригодился его команде.

Что касается Тоттенхэма, то там нужен человек-замена на время отсутствия Харри Кейна. В итоге, Челси отказался отпускать француза, так и не приобретя кого-то на его место, а речь шла о Дрисе Мертенсе и Кшиштофе Пьонтеке. Теперь ждём переход француза уже в летнее трансферное окно.

Родриго Морено. Из Валенсии в Барселону.



Барселона после травмы Луиса Суареса искала классического нападающего, но не собиралась размениваться на затычку на полгода. Каталонцы возобновили летний интерес к Родриго Морено, но "летучие мыши" так просто отпускать лидера не собирались. Барселона была готова предложить в качестве части сделки по нападающему Муссу Ваге или Абеля Руиса, но Валенсия сразу же показала свои аппетиты, затребовав Нельсона Семеду или Карлоса Переса.

Нет сомнений, что уже эти летом слухи о переходе Морено появятся вновь. Пусть Луис Суарес и вернётся после травмы, но он с каждым сезоном не молодеет, а потому ему явно потребуется замена, если Антуан Гризманн не раскроется по-новому в оставшейся части сезона и не покажет себя с лучшей стороны на позиции центрального нападающего.

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