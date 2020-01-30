Италия

Аргентинский хавбек мог уехать в Поднебесную этой зимой.

Полузащитник Рома Хавьер Пасторе в это зимнее трансферное окно мог сменить клубную прописку и уехать на заработки в Китай, однако переход сорвался из-за эпидемии коронавируса.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Il Messaggero, Федерация футбола Китая уже объявила об отсрочке всех соревнований, включая начало китайской Суперлиги, которое планировалось на 22 февраля.

Коронавирус также повлиял на ситуацию с работой на трансферном рынке. Пасторе оказался одним из футболистов, чей переход не состоялся из-за начавшейся эпидемии. Сейчас многие легионеры пытаются как можно скорее покинуть Китай.

В текущем сезоне Пасторе провел в Серии А девять поединков, в которых отдал одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что нападающий Барселоны Карлес Перес перешел на правах аренды в Рому.

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