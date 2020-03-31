Другое

Европейский футбольный союз раздал наказания нарушителям в еврокубковых поединках.

Эмре Джан не сдержался, и теперь пропустит два матча в еврокубках, Getty Images

Эмре Джан не сдержался, и теперь пропустит два матча в еврокубках, Getty Images

Комиссия по этике, контролю и дисциплине УЕФА разобралась со всеми нарушениями в последних матчах еврокубков перед вынужденным перерывом в сезоне — сообщил официальный сайт Европейского футбольного союза.

В Лиге чемпионов Наполи оштрафован на 27 000 евро за задержку начала матча против Барселоны и ослепление игроков команды гостей лазерными указками с трибун. Барселона оштрафована на 15 000 за то, что также опоздала к началу.

Баварию оштрафовали на 40 000 евро за поведение фанатов клуба в Лондоне во время матча против Челси.

ПСЖ предупрежден за провокационное поведение игроков команды в матче против Борусси Д, а вот полузащитник "шмелей" Эмре Джан, поддавшийся на провокацию, пропустит 2 матча за толчок Неймара и последовавшее удаление.

В Лиге Европы Айнтрахт Ф оштрафован на 57 000 евро за повеление болельщиков и организационные просчеты во время матча против РБ Зальцбург. Австрийцы заработали штраф в 2 000 за использование фанатами пиротехники.

Порту оштрафован на 35 000 евро за задержку начала матча против Байера в Леверкузене. И еще на 28 000 за неспортивное поведение команды и организационные просчеты в ответном поединке. Также игрок "драконов" Тикиньо дисквалифицирован на 3 матча за удаление.

Аякс заплатит 40 500 евро за акты вандализма, совершенные его поклонниками в Хетафе, а испанский клуб оштрафован на 8 000 за заблокированные проходы для зрителей на стадионе.

За аналогичное нарушение во время матча против Арсенала заплатит и Олимпиакос, но в три раза больше, чем испанцы — 24 000 евро.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.