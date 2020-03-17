УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов выпустил совместное заявление о дальнейшей судьбе европейских лиг.

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Организация рассчитывает, что сезон должен быть завершен не позднее 30 июня. При этом, немаловажным фактором является то, что для этого должны быть все условия, а также "должно быть достаточно уместно и разумно".

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ приостановил все соревнования по футболу в Украине. Также Евро-2020 было перенесено на следующий год. 

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