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При этом, вариант, что сезон не будет доигран полностью, не исключается.

УЕФА совместно с Ассоциацией европейских клубов выпустил совместное заявление о дальнейшей судьбе европейских лиг.

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Организация рассчитывает, что сезон должен быть завершен не позднее 30 июня. При этом, немаловажным фактором является то, что для этого должны быть все условия, а также "должно быть достаточно уместно и разумно".

Ранее сообщалось, что Исполком УАФ приостановил все соревнования по футболу в Украине. Также Евро-2020 было перенесено на следующий год.

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