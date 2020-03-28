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Европейский футбольный союз будет стимулировать входящие в него ассоциации завершить прерванные из-за пандемии первенства.

Идея не доигрывать чемпионаты, а признать их не состоявшимися, обсуждаемая в некоторых странах Европы, может стать препятствием на пути команд из этих национальных первенств в европейские клубные соревнования.

Как сообщил в своем Твиттере журналист International Sport Press Association Крис Уильямс, ссылаясь на источники в УЕФА, команды из чемпионатов, результаты которых аннулировались, не смогут квалифицироваться в еврокубки.

Таким образом УЕФА хочет стимулировать национальные ассоциации если и не сыграть все запланированные матчи, то хотя бы официально утвердить итогом турнира положение, в котором он был остановлен, и определить чемпиона и обладателей мест, дающих право на выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Ранее сообщалось, что в Нидерландах могут не объявлять чемпиона сезона-2019/20, а вот в Италии обладатель трофея во что бы то ни стало будет определен.

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