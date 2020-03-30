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Возможное возобновление сезона повлияет на следующую кампанию.

Европейский футбольный союз все еще рассматривает вариант с возобновлением всех чемпионатов, которые взяли паузу из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает The Times, УЕФА намерен завершить нынешнюю кампанию в августе и сократить время проведения соревнований в следующем сезоне.

Принятие данного решения планируется с целью минимизировать разрушительное воздействие коронавируса на европейский футбол. Например, перенос Евро-2020 на следующий год обойдется УЕФА в сотни миллионов фунтов.

Напомним, ранее президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что нынешней ситуации решение вопроса о потенциальных убытках не является приоритетом.

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