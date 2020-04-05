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Отгремел наш первый турнир по FIFA20!

Вот и завершился первый киберспортивный турнир Football.ua FIFA20 Xbox One Cup. Победителем турнира стал Антон "f1llon" Филимонов.

В полуфинале с общим счетом 2:1 Антон обыграл Александра "Sanch017" Кантседала. А в финале, управляя сборной Франции, он трижды был сильнее Константина "Kastorka" Каратеева, который завершал турнир Барселоной и занял второе место.

Третье место занял Александр "Sanch017" Кантседал. Его соперник по матчу за "бронзу" Дмитрий "Khmlai060" Сумцов отказался от поединка.

Смотреть трансляцию финала Football.ua FIFA20 Xbox One Cup:

Отметим, что турнир Football.ua FIFA20 PS4 CUP все еще продолжается.