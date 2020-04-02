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Первый турнир по FIFA20 среди пользователей сайта Football.ua выходит на самую горячую фазу.

Как мы и обещали, лучшие из лучших получат возможность сразиться в футбольной Лиге чемпионов!

Мы поделили лучших игроков зоны А и Б на четыре группы и предлагаем сразиться за право называться самым крутым игроком сайта и получить приз!

Начиная с полуфиналов мы проведем прямые трансляции матчей с нашими участниками! Регламент турнира – с каждым соперником в группе следует сыграть 3 матча. Из каждой группы выходит два лучших игрока.

На проведение групповой стадии даем время – до утра 6 апреля! Отметим, что мы немного усложнили правила: в Лиге чемпионов будет нельзя играть за национальные сборные, Барселону и ПСЖ.

Более того для дополнительного стимула в выборе разных по силе команд, донецкий Шахтер пообещал участнику, выигравшему турнир Шахтером, подарить футболку с автографами футболистов!



Связь с соперником можно установить, найдя в документе по никнейму данные соперника.

Основные выкладки из регламента:

— обычный режим игры по сети, не Ultimate Team,

— длительность тайма: 6 минут,

— скорость игры: нормальная,

— составы: online,

Результаты матчей, вопросы, споры и пожелания можете высылать на почту y.marianko@gmail.com.