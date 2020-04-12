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Вашему вниманию прямая трансляция матча четвертого тура первенства Премьер-лиги Беларуси.

В четвертом туре первенства команда Артема Милевского, Евгения Хачериди и Александра Нойока примет Ислочь.

Все три украинских футболиста Динамо Брест начнут поединок в стартовом составе, а в запасе Ислочи остался еще один украинец — Александр Папуш.

После трех туров в активе Ислочи 6 очков (2 победы и поражение), а у Динамо Брест — 4 (победа, ничья и поражение).

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