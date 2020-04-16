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Арена китайского клуба будет вмещать 100 тысяч зрителей и станет четвертой по вместительности среди стадионов планеты.

В конце 2022 года Гуанчжоу Эвергранд намерен завершить строительство чисто футбольного стадиона на 100 000 мест — сообщает Sky Sports.

Самый большой футбольный стадион на планете спроектирован американским архитектором Хасаном Саедом. Стоимость проекта арены, которая будет иметь вид цветка лотоса, 12 миллиардов юаней (1,36 миллиарда фунтов).

Большую вместимость из действующих спортивных арен на данный момент имеют лишь три: стадион имени 1 мая в КНДР (официальная вместимость — 114 мест, предназначен для всех видов спорта), стадион AT&T в Арлингтоне, США, принадлежащий клубу по американскому футболу Даллас Ковбойз (стандартная вместительность — 80 000, максимальная официальная — 105 000, рекордная — 108 713 на Матче всех звезд НБА в 2010 году) и Крикет Граунд в Мельбурне, Австралия (официальная вместимость — 100 024, рекордная — 121 696 на финале 2018 года по австралийскому футболу между командами Вест Кост Иглз и Коллингвуд ФК).

Тем временем в Европе клубам приходится сокращать вместимость своих стадионов.

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