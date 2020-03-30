Англия

Планирование арены Брэмли Мур Док должно начаться летом этого года.

Эвертон намерен начать строительство новой современной арены Брэмли Мур Док, которая должна заменить легендарный стадион Гудисон Парк.

Как сообщает Liverpool Echo, планам "ирисок" может помешать пандемия коронавируса, которая стремительно распространяется по всей Европе.

Несмотря на это, в мерсисайдском клубе надеются получить разрешение от властей на начало строительства, которое должно начаться уже в этом году.

Новый стадион будет вмещать в себя 52 тысячи мест, тогда как всеми известный Гудисон Парт рассчитан на 39 тысяч болельщиков.

Ранее сообщалось, что Эвертон намерен оформить трансфер защитника Марселя Буна Сарра.

Желаете узнавать главные футбольные новости первыми? Подписывайтесь на наш канал в Telegram! Следить за нашим сайтом вы также можете в Facebook, Instagram и Twitter.