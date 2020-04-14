Украина: Вторая лига

Народный клуб надеется как можно быстрее вернуться в Ровно.

Болельщики Вереса могут увидеть, как продвигаются работы по реконструкции стадиона в Ровно:

Недавно в Вересе состоялось первое собрание Надзирательного совета. По его итогам Иван Надеин был выбран главой Надзирательного совета, а Виталий Андрощук стал генеральным директором клуба.

На зимний перерыв Верес ушел на третьем месте Группы А Второй лиги.

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