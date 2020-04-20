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Жоао Педро рассказал о периоде совместной работы со шведом.

Жоао Педро, который играл со Златаном Ибрагимовичем в Лос-Анджелес Гэлакси, вспомнил характер шведа.

"Мы играли с Хьюстон Динамо, повели 1:0, потом они пошли вперед, но мы сделали счет 2:2, но они вновь забили на последних минутах.

В конце игры, в раздевалке, он сказал нам. "Ребята, если вы здесь, чтобы пойти на пляж и прогуляться по Голливуду, просто скажите. У меня есть 300 миллионов евро на моем банковском счете и остров. Мне не нужно быть здесь. Если кто-то мне что-то скажет, я его убью", — приводит слова Жоао Педро Football Italia.

Ранее Робиньо рассказал о случае, когда Ибрагимович вызвал на бой Дженнаро Гаттузо.