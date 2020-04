Коронавирус за очень короткий срок сумел нанести сокрушительный удар по футболу. Чемпионаты остановлены, большинство стран ушло на карантин, а потому о какой-либо футбольной деятельности не может идти и речи. Множество государств и организаций пытаются найти вакцину от коронавируса.

Люди из мира футбола тоже не остались в стороне и пытаются внести свой вклад в борьбу с китайской хворью. Кто-то готов отдать круглую сумму, кому-то не жалко расстаться с символом, возможно, главного события в своей карьере, а некоторые борются непосредственно с самим вирусом. Football.ua собрал в один материал то, как футбольный мир борется с происходящим.

Очевидно, что главным ньюсмейкером в данном направлении стала Италия, которую коронавирус захлестнул с невероятной силой. Больше всего в Италии страдают Ломбардия и северные регионы, которые представляют Милан, Интер и Аталанта. Однако и представители других городов дают о себе знать.

Так, защитник Ювентуса Леонардо Бонуччи пожертвовал 120 тысяч евро одной из больниц в Турине. Лоренцо Инсинье, один из самых уважаемых игроков среди фанатов Наполи, передал 100 тысяч евро одной из больниц Неаполя. Нет сомнений, что подобными поступками отметился не один футболист Серии А.

Помимо денежной помощи, футболист выступают в прессе с призывами беречь свое здоровье и не относиться к вирусу небрежно. Такие заявление можно услышать практически каждый день, но особого внимания достоин поступок Тьяго Сионека. Защитник СПАЛа субботним вечером, возвращаясь домой, заметил грабителя, забравшегося в табачную лавку, погнался за ним и задержал мародера.

Мэр Феррары Алан Фаббри лично позвонил Сионеку и поблагодарил поляка за его мужество и стремление помочь городской общине сохранять порядок на улицах города.

Йосип Иличич, в свою, очередь подарил больнице Бергамо мяч, которым он оформил покер в ворота Валенсии в поединке Лиги чемпионов. Что-то подсказывает, это лучший момент в карьере словенца. Тем самым, он выразил свое восхищение мужеством персонала больницы. "Вы — наши ангелы, мы переживаем за вас. Вы обязательно выиграете этот сверхважный матч", — сказал Иличич.

Криштиану Роналду совместно со своим агентом Жорже Мендешем пожертвовали более миллиона евро, а вот гостиницы Криштиану к этому не причастны. СМИ сообщали, что португалец устроит в принадлежащих ему отелях больницы, где смогут бесплатно лечиться больные коронавирусом.

Однако в скором времени у данной информации появилось опровержение. Окружение португальской звезды сообщило, что Роналду пока что не планирует подобную акцию. Криштиану в то же время, довольно трогательно обратился к общественности.

"Мир переживает трудное время, которое требует от всех нас заботы и внимания. Сегодня я обращаюсь к вам не как футболист, а как сын, отец и просто человек, которого волнуют события, затронувшие весь мир. Защита человеческой жизни должна быть выше любых других ценностей. Я хочу выразить свои соболезнования тем, кто потерял близких, и солидарность с теми, кто борется с вирусом, подобно моему товарищу Даниэле Ругани. Также — мою постоянную поддержку тем медицинским работникам, чья борьба с эпидемией с риском для жизни, вызывает восхищение".

Отпор коронавирусу дают многие представители итальянского футбола, но болезнь все-таки добралась и до босса. Так, Златан Ибрагимович объявил вирусу войну.

"Я рассчитываю на щедрость своих коллег, всех профессиональных спортсменов и тех, кто хочет сделать небольшую или большую жертву в соответствии со своими возможностями, чтобы изгнать этот вирус. Вместе мы можем реально помочь больницам, врачам и медсестрам, которые ежедневно самоотверженно работают, чтобы спасти нашу жизнь. Потому что сегодня мы те, кто их подбадривает! Давайте вместе избавимся от коронавируса и выиграем этот матч! И помните: если вирус не идет к Златану, то Златан идет к вирусу".

Не остались в стороне и обычные болельщики. Фанаты Болоньи отказались забирать деньги за отмененный поединок и попросили пожертвовать всю сумму в госпитали города.

Футболисты же Вальядолида отказались проходить тесты, посчитав, что есть люди, которые в них нуждаются куда больше.

Ла Лига, в свою очередь, провела онлайн-фестиваль благодаря которому смогла собрать более миллиона евро. Не остался в стороне и наш "испанский" легионер Роман Зозуля — нападающий купил оборудование для больницы Альбасете.

Также известно о пожертвовании Леванте — испанский клуб помог купить по 6 000 костюмов и очков, а также 150 000 масок для борьбы с COVID-19. 30 тысяч масок передала в министерство здравоохранения Каталонии Барселона.

Футбольный мир постепенно объединяется и ведет войну с болезнью. Кажется, финансовых проблем у больниц стало куда меньше, но дело за главным - вакциной. Причем же тут футбол? Компания Дитмара Хоппа, владельца Хоффенхайма, работает над изобретением лекарства с января. Дональд Трамп пытался переманить ведущих специалистов и компания в целом, чтобы те работали во благо американцев, но получил отказ.

"Я хочу защищать от инфекций всех людей без исключения. Нужно, чтобы по всему миру лечили лучше. Также я хочу, чтобы в Германии была развитая инфраструктура и рабочие места для людей", — сказал Хопп.

Достойный ответ человека, которого ненавидят практически все фанатские движения Германии. Дитмару Хоппу достается практически каждый матч, будь то баннеры или оскорбительные кричалки.

Также есть информация о том, что 2,5 миллиона евро на борьбу с коронавирусом пожертвовали игроки сборной Германии.

В стороне не остались и представители АПЛ. Садио Мане в очередной раз не забыл о своей родине и пожертвовал соответствующей организации Сенегала порядка 45 тысяч фунтов на борьбу с коронавирусом.

Игроки английской, в целом, будут жертвовать часть зарплаты на борьбу с коронавирусом. Инициатором такой идеи выступил полузащитник Ливерпуля Джордан Хендерсон. Предполагалось, что удастся собрать не менее миллиона фунтов.

Хозяйка же Сток Сити пожертвовала 10 миллионов евро. Пожертвование стало возможным благодаря процветанию компании Денис Коутс, букмекерской конторы bet365.

Не осталась в стороне и нетрадиционная медицина. Уникальный метод борьбы с коронавирусом предложил полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба. Француз считает, что для того, чтобы победить болезнь, нужно дэбать. Однако пока что нет статистики выздоровевших по методике Погба.

