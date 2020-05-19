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Форвард привлек внимание одного из клубов североамериканской лиги.

Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин попал в сферу интересов одного из клубов МЛС, сообщает портал Calciomercato.

Аргентинец не входит в планы тренерского штаба "старой синьоры" и может покинуть клуб в летнее межсезонье. Этой возможностью хотят воспользоваться в МЛС, чтобы заполучить очередного звездного игрока.

Действующий контракт Игуаина с Ювентусом рассчитан до июня 2021 года.

В текущем сезоне 32-летний игрок провел 34 поединка в футболке "бьянконери", отличившись восемью голами и восемью ассистами.

Ранее сообщалось, что в подписании Игуина также заинтересован Ривер Плейт.