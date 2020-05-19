Форвард привлек внимание одного из клубов североамериканской лиги.
Гонсало Игуаин, Getty Images
19 мая 2020, 10:58
Нападающий Ювентуса Гонсало Игуаин попал в сферу интересов одного из клубов МЛС, сообщает портал Calciomercato.
Аргентинец не входит в планы тренерского штаба "старой синьоры" и может покинуть клуб в летнее межсезонье. Этой возможностью хотят воспользоваться в МЛС, чтобы заполучить очередного звездного игрока.
Действующий контракт Игуаина с Ювентусом рассчитан до июня 2021 года.
В текущем сезоне 32-летний игрок провел 34 поединка в футболке "бьянконери", отличившись восемью голами и восемью ассистами.
Ранее сообщалось, что в подписании Игуина также заинтересован Ривер Плейт.