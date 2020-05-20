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Football.ua выделяет ключевые события прошедшего футбольного дня.

Футбольный сезон продолжается, во всяком случае, в Германии, а это повод, чтобы начать возвращаться к полноценному просмотру матчей и новостей.

Реал, Бавария и Интер проведут Кубок европейской солидарности. Вырученные средства пойдут на здравоохранение в Испании, Германии и Италии.

Чемпионат Англии может пройти без зрителей весь следующий сезон. В АПЛ на первое место ставят здоровье своих поклонников, поэтому, вероятно, фанатов ожидать в ближайшее время не стоит.

Марко Ройс рискует не сыграть до конца сезона. Еще до приостановки чемпионата он получил повреждение, которое полноценно так и не залечил. Источники сообщают, что он точно пропустит поединок против мюнхенской Баварии и, весьма вероятно, весь текущий сезон.

Для тех, кто пропустил, рекомендуем ознакомиться с главными новостями за 18 мая.