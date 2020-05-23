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Футбольная ассоциация Китая строго наказала клубы, не выполнившие зарплатные обязательства.

Один из старейших футбольных клубов Китая, основанный в 1963 году Ляонин, потерял свою лицензию из-за задолженностей по зарплате, сообщил официальный сайт Футбольной ассоциации Китая.

Ляонин девять раз выигрывал чемпионат Китая (последний титул датирован 1993), а также является единственным китайским победителем Азиатской Лиги чемпионов (1990).

Самым дорогим новичком в истории Ляонина был нынешний форвард Униона Энтони Уджа, за которого в сезоне-2016/17 заплатили 11,5 млн евро Вердеру. Также именно в этот клуб сезоном ранее перебрался экс-полузащитник Волыни Эрик Бикфалви.

Ранее потерял свой профессиональный статус Тяньцзинь Тянхай, за который, среди прочих, выступали Алешандре Пато, Жадсон и Жуниор Мораес.