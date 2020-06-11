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Вскоре станут известны даты всех соревнований.

Официальный сайт УЕФА сообщает, что 17-го июня состоится онлайн пресс-конференция Исполнительного комитета, на котором будет решено ряд вопросов о клубных и международных турниров.

Отмечается, что будет решена судьба дат, формата и места проведения Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона, а также вопросы группового этапа и квалификации сезона следующего.

Станет известна судьба Юношеской лиги УЕФА, а также женской Лиги чемпионов текущего и следующего сезонов.

Будет утверждены стадионы и календарь проведения чемпионата Европы-2020, который запланирован на лето 2021 года, а также решится вопрос с групповым этапом Лиги Наций сезона-2020/21 и стыковых поединков Евро-2020.

Ранее СМИ сообщали, что Франкфурт-на-Майне примет мини-турнир, который завершит Лигу Европы текущего сезона.